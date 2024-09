Alex Marquez: "Non accetterò mai le accuse di aver provocato l'incidente"

Non ci sta Alex Marquez a venire accusato di aver deliberatamente buttato fuori Francesco Bagnaia nei giri finali del GP Aragona. Il pilota spagnolo, compagno di squadra e fratello di Marc che ha dominato la gara disputata domenica al MotorLand, ha affidati ai suoi profili social un commento per replicare ai pesanti sospetti avanzati nei suoi confronti dopo l'incidente.

MARQUEZ RESPINGE LE ACCUSE Le accuse erano arrivate direttamente da Bagnaia, il quale aveva sottolineato come Marquez avesse tenuto l'acceleratore aperto quando il suo sorpasso era ormai completato, provocando il contatto tra i due. Il 28enne spagnolo ha scritto: ''Dopo aver letto alcune dichiarazioni vorrei spiegare quanto segue: non mi schianterei mai deliberatamente con un altro pilota e non accetterò mai di essere accusato di ciò, non è nel mio DNA e non è nel DNA di questo sport''.

CHIARIMENTO CON PECCO Marquez, che partecipa al campionato MotoGP con la Ducati schierata dal team Gresini, ha poi aggiunto di aver avuto una discussione con Bagnaia e di aver risolto la questione: ''La cosa più importante per me è la conversazione che ho avuto ieri con Pecco e, da parte mia, la questione è risolta. Ora è il momento di riposare e recuperare il mio corpo per essere al 100% a Misano''.

OPINIONI CONTRASTANTI L'incidente tra Bagnaia e Marquez ha fatto molto discutere il paddock e gli appassionati, con opinioni differenti sulle responsabilità. Gli steward del GP Aragona hanno ritenuto che non ci fosse un colpevole principale per il contatto, non assegnando penalizzazioni. Marquez ha spiegato di non aver visto Bagnaia arrivare dall'esterno, dopo che l'italiano aveva approfittato di un suo errore in curva 12 per affiancarlo e tentare di chiudere il sorpasso nella successiva curva 13. Una motivazione che non ha convinto il campione del mondo in carica della MotoGP, ma neppure Marco Bezzecchi che è stato uno dei più duri nel commentare la condotta dello spagnolo: ''Penso sia chiaro, per chiunque abbia guidato una moto almeno una volta, che quando si sbaglia e si va larghi quasi fuori pista, e poi si rientra, prima di tutto bisogna controllare chi arriva. Ma è anche chiaro che quando Pecco lo ha superato, prima di andare a destra, è impossibile che Alex non l'abbia visto. O è cieco, o non ha voluto vederlo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/09/2024