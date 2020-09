IL RILANCIO La gomma di una moto è assimilabile a un paio di scarpe: ce ne sono di diverse tipologie e diversi utilizzi, ma la scelta finale spesso è soggettiva… o quasi. L’acquisto di una gomma piuttosto che un’altra viene influenzata da esperienze passate, consigli di amici o recensioni di altri utenti sui forum spesso dall’attendibilità rivedibile. Le gomme che vanno per la maggiore sono le sportive stradali, ideali per le naked di media cilindrata (come abbiamo dimostrato nella nostra maxi comparativa) ma anche per moto ad alte prestazioni come hypernaked e sportive se utilizzate lontano dai cordoli. Michelin vuole tornare al vertice della categoria con le nuove Power 5, gomme che abbiamo messo alla prova in diversi ambiti, dall’utilizzo quotidiano alla sparata sul passo.

LA TECNOLOGIA Il produttore francese ha lavorato alla sua gomma con lo scopo di garantire prestazioni ma anche massima sicurezza fin dai primi metri, sia su asfalto asciutto ma soprattutto sul bagnato. Alla tecnologia bimescola 2CT e 2CT+ di Michelin è stata abbinata una nuova mescola con maggiori percentuali di silice e nero carbone, due elementi che aumentano la tenuta quando l’asfalto è freddo o umido. Anche il disegno del battistrada è stato rivisto con una soluzione che ha attirato l’attenzione sia dei miei colleghi, sia di altri motociclisti che mi hanno incontrato durante il test, la Premium Touch Technology. Secondo Michelin, il suo essere porosa garantisce un livello di fiducia maggiore specialmente nei primissimi chilometri dopo aver montato la gomma dal gommista, e mi sento di confermare… effetto placebo? Può darsi, ma fin da subito si riceve un ottimo feeling, specialmente dall’anteriore.

PARITÀ D’INTAGLIO Un’altra caratteristica del nuovo Michelin Power 5 è la percentuale d’intaglio, o rapporto vuoto pieno. Il valore è dell’11% sia all’anteriore, sia al posteriore, al fine di avere buona direzionalità e trazione anche quando piove. La profondità dell’intaglio è maggiore nella parte centrale di battistrada, parte più utilizzata quando si guida sul bagnato per garantire un buon livello di drenaggio dell’acqua senza compromettere il grip su asciutto ai massimi angoli di piega.

CALDA SUBITO Tante moto diverse, eppure la sensazione è stata sempre la stessa: tempi di riscaldamento quasi immediati, bastano veramente poche curve per avere buon appoggio dall’anteriore e trazione al posteriore. Non sarà fondamentale come per le gomme da pista, ma anche su strada la gomma ha bisogno di raggiungere la giusta temperatura d’esercizio per performare a dovere.

AGILIE Dalla nostra comparativa è emersa una caratteristica peculiare della Michelin Power 5, è un miglioratore d’agilità naturale. Lo abbiamo avvertito sul Ducati Monster, ad esempio, validissimo con le sue gomme di serie, ma più svelto nei cambi di direzione. Il merito va dato al profilo della gomma, che ha un profilo che garantisce sì sveltezza, ma anche stabilita quando si sta in percorrenza.

PAROLA D’ORDINE GRIP Al posteriore, invece, la caratteristica che più mi ha colpito è la quantità di grip a disposizione. Che sia più o meno poroso, appena steso o vecchio di secoli, l’asfalto viene “addentato” dalla ruota posteriore. Ha funzionato così sia in sella a bicilindriche – come la KTM 790 Duke – ma anche a potenti 4 cilindri come la nuova Kawasaki Z900.

Come sempre il prezzo varia in base a dove si acquista lo pneumatico e da quale misura si sceglie. Facendo una ricerca su internet il prezzo d’acquisto medio per un treno 120/70-180/55 è di 220 euro. Di seguito una tabella riassuntiva con tutte le misure disponibili