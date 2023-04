V-Strom Day 2023, aperte le iscrizioni al maxi raduno!

Il 2023 sarà l’anno della V-Storm, le nuove 800DE e 1050DE, oltre alla rinnovata V-Storm 1050 promettono di essere protagoniste del mercato ma non è necessario possederle per partecipare alla terza edizione del V-Strom Day 2023, il raduno ufficiale dedicato alle Sport Enduro Touring di Hamamatsu che si svolgerà il 3 giugno in Umbria.

COME PARTECIPARE Per partecipare al V-Strom Day 2023 è necessario iscriversi entro 27 maggio, compilando il form digitale disponibile sul sito https://moto.suzuki.it/v-strom-day/. Il termine è ancora lontano ma per evitare problemi di sicurezza e organizzativi Suzuki ha stabilito un numero massimo di 90 partecipanti, dunque se avete intenzione di partecipare non tergiversate.

V-Strom Day: in Valle Argentera con le Suzuki nel 2022

TUTTE LE V-STROM Ovviamente il requisito fondamentale per partecipare è essere in possesso di una V-Storm, dalla prima V-Strom 1000 del 2002, passando per le 250 e 650, fino alle più recenti V-Strom 1050 e V-STROM 800DE. Dato che il percorso prevede tratti di sterrato, seppur semplici dato che è consentito portare il passeggero, non occorre che la moto sia equipaggiata con pneumatici tassellati, mentre è ovviamente richiesto un abbigliamento tecnico adeguato.

QUANTO COSTA Per prendere parte alla manifestazione è necessario il pagamento di una quota di partecipazione di 100 Euro per il pilota e di 50 Euro per l’eventuale passeggero. All’interno della cifra è incluso un pranzo leggero, delle pause ristoro, un kit di partecipazione con T-shirt e altri gadget, la visita guidata al centro di Todi, un apripista dedicato per ogni gruppo e un’assicurazione per gli infortuni.

Suzuki Day 2023, le V-Strom 800 DE e 1050 DE con cerchio da 21 saranno disponibi per dei test ride gratuiti

PROGRAMMA E TEST RIDE La base dell’evento sarà la Tenuta di Corbara a Orvieto, in provincia di Terni, dove da quest’anno si tengono anche alcuni corsi della Suzuki V-Strom Off Road Academy. Da lì i partecipanti andranno, guidati da un leader, verso paesaggi magnifici e scorci pittoreschi fino a Todi, dove è prevista una visita centro storico con una guida locale. Le Suzuki V-Strom 1050DE e 800DE saranno a disposizione per alcuni test ride esclusivi nella giornata antecedente al raduno, venerdì 2 giugno, un’opportunità riservata - previa prenotazione - a chi raggiungerà in anticipo la location per effettuare anzitempo anche il check-in per il V-Strom Day.