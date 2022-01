Triumph Easy Winter: tagliando scontato, a domicilio, prenotando online

Dopo avervi mostrato le proposte Ducati e Suzuki per il tagliando, oggi vi parliamo di Triumph Easy Winter. L'iniziativa della Casa inglese permette di prenotare online l'intervento di manutenzione e di far ritirare e riconsegnare a domicilio la moto. Il tutto con una bella dose di sconti.

TRIUMPH EASY WINTER Per attivare l'offerta, valida fino alla fine di febbraio 2022, è necessario contattare la propria concessionaria Triumph Motorcycles tramite il sito di riferimento e prenotare un intervento di verifica, un tagliando periodico o un'altra operazione per quel che concerne la manutenzione della moto. È possibile avvalersi – pagando un piccolo extra – anche del servizio di ritiro e riconsegna della moto a casa.

SCONTI In più ci sono il 20% di sconto sull’acquisto dell’estensione di garanzia Triumph Just Ride – fino a ulteriori 24 mesi – o il 20% di sconto sui ricambi dell'intervento di manutenzione previsto. Le due promozioni non sono cumulabili tra loro, né lo sono rispetto a quelle già incluse nei pacchetti di manutenzione Take Care.

IL PROGRAMMA La campagna Triumph Easy Winter è rivolta in particolare a chi dovesse trovarsi a ridosso della scadenza della garanzia contrattuale sulla propria moto, così da beneficiare della copertura ancora attiva se si verificasse la necessità di qualche intervento tecnico. Per tutti i dettagli del programma è possibile consultare il sito di Triumph Motorcycles Italia, qui.

