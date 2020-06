LA TAPPA DEL WEEKEND Il Suzuki V-Strom Tour è la serie di test ride che ogni fine settimana permette, in diverse parti d'Italia, di effettuare una prova su strada della Suzuki V-Strom 1050XT. Questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 giugno, la carovana sarà in Lombardia e Piemonte.

LE LOCATION Nella giornata di sabato 13 giugno una struttura Suzuki farà base presso Motostyle di Rivoli (TO), mentre l’altra sosterà da Mazzola Moto, a Bonate Sopra (BG). Domenica 14 i test ride saranno presso Ceriani Moto di Castellanza (VA) e Toso Moto di Pescate (LC). Come partecipare?

GUIDA PRATICA Per partecipare al V-Strom Tour 2020 è sufficiente collegarsi al sito www.suzukitour.it e registrarsi online, selezionando data e luogo in cui si desidera fare il test ride. Per ogni appuntamento il sito consente di verificare la disponibilità di una moto nelle diverse fasce orarie previste (indicativamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19) e l’indirizzo esatto da cui partono le prove.

PER NON ARRIVARE IMPREPARATI I test ride hanno una durata complessiva di 45 minuti e si sviluppano su strade aperte al traffico dietro un apripista dello staff Suzuki. Si parte con un breve briefing tecnico della durata di circa 10 minuti e si prosegue con il test vero e proprio di circa 30 minuti. I test devono essere effettuati senza passeggero a bordo e utilizzando casco e abbigliamento tecnico propri.

LA SICUREZZA Il V-Strom Tour 2020 si svolge in condizioni di massima sicurezza, dalla registrazione dei partecipanti alla riconsegna dei mezzi, passando chiaramente per la vera e propria uscita su strada. In ogni fase che precede e segue i test ride sono rispettate le disposizioni delle norme emanate per limitare il rischio di contagio da Covid-19 attraverso il necessario distanziamento, l’uso di dispositivi di protezione da parte di staff e partecipanti e la presenza di una soluzione disinfettante. Dopo ciascuna sessione di prove le moto sono pulite e igienizzate, così come gli arredi e le attrezzature utilizzati dall’organizzazione. La partecipazione al V-Strom Tour 2020 è consentita, naturalmente, solo a persone in buona salute e senza febbre.