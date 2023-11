Inizia il Suzuki Première Show: ecco dove vedere GSX-S1000GX e GSX-8R

Erano molti coloro che aspettavano una crossover con l’arrogante 4 cilindri 1000 di derivazione GSX-R che già equipaggia la naked GSX-S e la Katana e, allo stesso modo, più di qualcuno desiderava una sportiva sulla base dell’apprezzatissima GSX-8S. Detto, fatto. Suzuki, a EICMA 2023, ha presentato agli appassionati la GSX-S1000GX e la GSX-8R. Se siete tra coloro che stanno facendo un pensierino su una delle due, ma non siete riusciti a vederle ad al salone, abbiamo una buona notizia: Suzuki lancia il Première Show. Scopriamo di che si tratta.

Suzuki GSX-S 1000GX

PREMIERE SHOW: DOVE E QUANDO Da oggi, 20 Novembre, Suzuki, sarà in giro per ben 27 concessionari d’Italia, dal nord al sud, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia per mostrare le sue due novità per il 2024. In queste occasioni sarà possibile vedere i modelli da vicino e sedersi in sella, ma per il momento non è prevista la possibilità di fare un test ride, probabilmente rimandati alla bella stagione, come consuetudine della Casa di Hamamatsu.

Suzuki GSX-8R

LE DUE NOVITA Ma facciamo un veloce ripasso sui due modelli protagonisti del Suzuki Première Show: la prima è la crossover sportiva GSX-S 1000GX (qui il nostro video dettagliato da EICMA) e oltre al quattro cilindri da 152 CV (per un peso di 232 kg in ordine di marcia) già citato vanta una tecnologia sconosciuta agli altri modelli Suzuki. La prima citazione la meritano senz’altro le sospensioni elettroniche, che ricevono le informazioni dalla piattaforma inerziale IMU per regolarsi autonomamente; ad esse si aggiungono il quick-shifter, un ABS Cornering evoluto e una strumentazione completa di ogni funzione. La GSX-8R (di cui trovate qui la nostra video presentazione da EICMA) è, dicevamo, la sorella sportiva carenata della GSX-8S con cui condivide il bicilindrico da 83 CV e 78 Nm di coppia e la ciclistica. Cambia la posizione di guida che ovviamente è sportiva e caricata in avanti grazie ai semi-manubri ma senza essere estrema, dato che questi sono posizionati sopra la pistra di sterzo. Noi ve le abbiamo già raccontate e adesso, grazie al Suzuki Première Show, potrete vederle e toccarle anche voi.

Pubblicato da Alessandro Moro, 20/11/2023