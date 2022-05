Segura Patrol e Bering Nelson: i nuovi capi "eco friendly"

L’attenzione verso le tematiche ambientali è un aspetto sempre più importante nel mondo delle 2 ruote. In quest’ottica, Segura ha deciso di abbracciare questo trend, realizzando una giacca sostenibile, comoda e adatta a tutti gli amanti della moto (qui la camicia denim Segura Terence). Segura Patrol fa parte dei capi certificati ''eco friendly'', realizzati con materiale riciclato. La fodera fissa è stata realizzata da Repreve, un fornitore di fibre tessili 100% riciclate. Un marchio riconosciuto per il suo processo che trasforma le bottiglie di plastica in un filato versatile: il poliestere riciclato. Il prezzo di partenza è di 269,99 euro per la versione maschile, 259,99 euro invece per la Lady Patrol.

Segura Patrol

ECOSOSTENIBILE Per tracciare i suoi materiali e garantire la massima sostenibilità, Segura lavora con enti certificati e partner riconosciuti. Oltre che con Repreve, degna di nota è anche la conformità ai principali standard internazionali: GRS (Global recycled standard). Si tratta di uno standard che fornisce linee guida per assicurarsi che il prodotto sia stato confezionato usando materiali riciclati, con controlli su tutta la catena di produzione. GOTS (Global Organic Textile Standards). È il riferimento mondiale per il cotone bio, certifica la qualità biologica dei tessuti in tutta la filiera, dalla raccolta delle materie prime, alla confezione, attività che devono essere responsabili sia da un punto di vista sociale, sia ambientale.

Bering Nelson

GIACCA ESTIVA L’estate è ormai alle porte e le temperature iniziano a salire (qui l'abbigliamento invernale Bering e Segura). È arrivato quindi il momento di archiviare le giacche da moto pesanti e pensare a capi più leggeri. Bering, marchio iconico nel settore automotive e specialista francese di una linea di abbigliamento e accessori per motociclisti, ha ideato Nelson: una giacca estiva adatta alle alte temperature realizzata in tessuto di poliestere con pannelli in rete ventilata per un'ottima traspirazione. Nelson è il best seller estivo che garantisce comodità e sicurezza grazie alle protezioni Alpha omologate su spalle e gomiti e Protect Flex. I prezzi di nuova Bering Nelson partono da 129,99 euro. Il capo è inoltre disponibile nelle taglie conformate uomo e donna: Nelson King Size (149,99 euro) e Lady Nelson Queen Size (139,99 euro).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/05/2022