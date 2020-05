RIPARTENZA Il 4 maggio è arrivato, finalmente si alzano le serrande dei concessionari pronti ad accogliere chi ha atteso tanto per comprare moto e scoote,r ma anche chi ci sta pensando per driblare i vincoli dei mezzi pubblici a capienza ridotta e le auto in coda. Postumi da Coronavirus con cui dovremo convivere a lungo. Il Gruppo Piaggio lancia una serie di promozioni interessanti, valide per tutto il mese di maggio, su tutta la gamma di scooter a ruota alta: dall’entry level Liberty al grande e lussuoso Beverly senza però dimenticare il nuovo Medley e l’intramontabile Vespa.

RATA SMALL Per tutto il mese di maggio il best seller Piaggio Liberty - disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc - è acquistabile con rate mensili da 29 Euro. La gamma Piaggio Beverly 2020, invece, prevede le versioni a partire da 3.690 Euro, con un vantaggio cliente di 820 Euro, mentre le versioni 350 sono offerte a partire da 4.870 Euro, con 1.000 Euro di bonus promozionale. In più, tutta la gamma di scooter a ruota alta Piaggio, compreso il nuovo Piaggio Medley, è acquistabile con un finanziamento a interessi Zero (TAN 0,00% - TAEG max 4,13%) con rimborso fino a 24 mesi e senza spese di apertura pratica. Proprio il Medley viene proposto a partire da 3.190 Euro con bauletto e parabrezza inclusi nel prezzo.

MONDO VESPA Per lo scooter più iconico della storia ci sono fino a 1.000 Euro di vantaggi, oltre ai finanziamenti con rate da 36 Euro al mese per i 50 cc e da 69 euro per le cilindrate maggiori. Sempre per tutto il mese di maggio sulla gamma Vespa Primavera e Sprint 50 cc ci sono 300 Euro di bonus, vantaggio che sale a 500 Euro per le versioni 125 e 150 cc, mentre per la famiglia Vespa GTS 300 sono previsti 700 Euro di bonus, vantaggi che raggiungono i 1.000 Euro per le versioni SuperSport e SuperTech, con display full TFT. Rimane infine attiva la speciale formula Vespa Ride Now, con soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo. Vespa Ride Now include gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km e un anno di estensione della garanzia. Stessa formula disponibile anche per la gamma MP3.