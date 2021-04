IN GARA La Kawasaki Z900 potrà correre nella No Limits Racing Series, classe Moto46 Streetbike Cup. In Inghilterra non si perdono in chiacchiere e lanciano un campionato dedicato alle moto senza carene. Si parte da Donington Park questo fine settimana.

Z900 DA CORSA Per correre nella Streetbike Cup in sella alla Kawasaki Z900 si può sfruttare il kit completo di protezione di GB Racing, mentre il partner tecnico Kawasaki, MSS Performance, è in grado di fornire parti da corsa e supporto tecnico per i piloti Kawasaki Racing.

ENTRY LIST Al momento la Moto46 Streetbike Cup vede schierate 7 moto, con una KTM 890 Duke e una sfilza di Triumph Street Triple 765. Tra chi sceglierà di correre con la Z 900 – dicono da Kawasaki – saranno selezionati piloti che verranno supportati economicamente. Insomma, la Streetbike Cup ha tutta l'aria di essere una formula interessante per iniziare a fare qualche gara in pista, mantenendo i costi a un livello accettabile. Non ci resta che sperare che una formula simile arrivi anche in Italia...