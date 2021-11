Mentre tutti i riflettori sono puntati su EICMA 2021, salone che vedrà partecipare come ospite persino Valentino Rossi, è già tempo di spostare le luci della ribalta verso un altro importante evento fieristico: il Motor Bike Expo 2022. Per il salone sono da oggi acquistabili online i biglietti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

DOVE E QUANDO Il Motor Bike Expo 2022 è in programma dal 13 al 16 gennaio a Veronafiere. La formula prevede 4 giorni di apertura al pubblico, da giovedì a domenica, dalle 9.00 alle 19.00. E per chi acquisterà i biglietti entro il 30 novembre ci sarà uno sconto sul prezzo.

VEDI ANCHE

Motor Bike Expo 2022

PROMO BIGLIETTI Per chi acquisterà i ticket entro il 30 novembre il prezzo è scontato a 13 Euro (+ d.p.), mentre, per i primi 100, ci sarà in regalo la patch ufficiale MBE.

18 Euro + d.p. il prezzo del biglietto intero

15 Euro per i visitatori dai 14 ai 17 anni di età, acquistabile solo in fiera

15 Euro per i visitatori possessori di tessera FMI e HOG, acquistabile solo in fiera

ingresso gratuito per tutti gli under 14

ingresso gratuito per le persone con disabilità oltre l’80%

MBE 2022: moto in esposizione ma anche spettacoli dal vivo

COME ARRIVARE Raggiungere Verona è semplice. Veronafiere è posizionata strategicamente in un crocevia delle principali autostrade italiane: A22 Brennero, A4 Milano - Venezia. Per chi volesse arrivare in aereo, invece, l’Aeroporto Catullo di Verona è tra i più importanti d’Italia ed è servito da bus Navetta gratuita. Dall’A22 del Brennero si deve uscire al Casello Verona Nord. Dall’A4 Milano-Venezia, invece, è necessario uscire al Casello Verona Sud. Nell’area della fiera sono presenti numerosi parcheggi e, per chi arriva in moto, è possibile parcheggiare direttamente all’interno del quartiere, accedendo dalla porta C. Per chi scegliesse di arrivare in treno, invece, la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova offre collegamenti rapidi (sia nazionali che internazionali) da tutte le principali città. Il MBE dista dalla stazione solo 500 metri ed è comodamente raggiungibile a piedi grazie ad un sottopasso. Per chi arriva direttamente da Verona il Motor Bike Expo è facilmente raggiungibile dal centro città a piedi, in taxi o in autobus, utilizzando le linee 21 e 22.