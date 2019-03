Autore:

Lorenzo Centenari

FIAMMA ETERNA Il vero amore dura per sempre. Quello tra due persone, quello tra un popolo e il prodotto del suo ingegno. Passano i decenni, ma tra Vespa e gli italiani la passione è ancora viva e vegeta. Oggi è il web a misurare con estrema precisione il tasso di interesse per un mito immarcescibile come la motoretta progettata nel '46 da Corradino Ascanio. Vespa la due ruote più cercata sul mercato dell'usato, attraverso il canale online e non soltanto.

VESPA E COMPAGNIA A incoronare Vespa regina moto e scooter di seconda mano è Subito.it, portale superpopolato (185 mila annunci moto giornalieri, quasi 3 milioni di visite settimanali) che della piazza è affidabile termometro. Subito.it ha dunque stilato la classifica 2018 dei prodotti moto e scooter più cercati in assoluto. Vespa leader per distacco, a seguire altri due scooter: Honda SH e Yamaha TMax, campioni di vendite rispettivamente nelle categorie degli "ruote alte" e dei maxiscooter. Giù dal podio per un soffio Piaggio Beverly, mentre completano la top 10 due moto sportive di lingua giapponese come Yamaha R6 e Yamaha R1, entrambe trascinate dalla popolarità di Valentino Rossi e delle sue imprese in MotoGP, infine Piaggio Liberty, KTM 125, BMW GS e Honda CBR.

MITO HARLEY BMW GS è in cima alle preferenze anche della categoria enduro, davanti ad altre due top seller come Honda Transalp e Honda Africa Twin. Tra le naked, prima posizione per Ducati Monster, secondo e terzo gradino del podio per Honda Hornet e Ducati Scrambler. Cross: oro KTM 125, argento Husqvarna 125, bronzo Honda CB. Ultima curiosità: Harley-Davidson il brand due ruote più cliccato, davanti a BMW, Ducati, KTM e Honda.