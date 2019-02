Autore:

Danilo Chissalè

LA NUMERO 1 La Vespa, simbolo indiscusso del Made in Italy in tutto il mondo, diventa una moneta, anzi una collezione di monete dedicate dalla Zecca dello Stato allo storico scooter.

NUOVO CONIO Realizzate in prezioso argento e in tre varianti colore (bianco, rosso e verde), le monete compongono la bandiera italiana quando acquistate in trittico. Esposte in bella mostra all’interno di una sobria ed elegante confezione, le monete da cinque euro sono realizzate in argento fior di conio con inserti colorati che mettono in evidenza le celebri forme di Vespa che qui è raffigurata, sulle due facce, sia nella attuale versione Primavera sia nella sua prima forma, quella che, nella primavera del 1946, dette il via a una storia di straordinario successo industriale.

ACQUISTABILI ONLINE Le monete sono acquistabili sul sito web www.shop.ipzs.it sia singolarmente che in trittico, rispettivamente al prezzo di quaranta e cento Euro.