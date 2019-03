Autore:

Danilo Chissalè

SI SALE Il mercato moto gode di ottima salute: dopo l’incoraggiante mese di gennaio 2019, a febbraio le immatricolazioni aumentano ancora facendo registrare uno strabiliante +20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora una volta le moto fanno meglio degli scooter con un +28% rispetto al solo, si fa per dire, +8,6% delle due ruote con variatore. Da registrare ancora il calo dei cinquantini, spariti dalle classifiche di vendita come dai pensieri dei quattordicenni ammaliati dalla tecnologia.

CHI BEN COMINCIA La somma dei primi due mesi di vendite è superiore a quella dello stesso periodo dello scorso 2018. Qui arriva la rivincita degli scooter, trascinatori con +15% rispetto alle moto che si fermano a un +9,3%. Come afferma l’antico detto: chi ben comincia è a metà dell’opera.

PASSIONE AVVENTURA La notizia era prevedibile, le naked non sono più in cima alle preferenze dei motociclisti italiani. Le enduro stradali le scalzano – seppur di poco – seguite da moto da turismo (sempre più difficilmente classificabili), da custom (unico segmento in calo), sportive e supermotard. Sicuramente di buon auspicio la crescita delle 125 cc, in aumento del 13,7%, in forte ascesa anche le moto con cilindrata compresa tra gli 800 e i 1.000 cc.

IN MEDIO STAT VIRTUS Tra gli scooter è vero boom per le cilindrate di mezzo, quelle comprese tra i 300 e i 500 cc, +44%. Tornano a crescere anche le immatricolazioni dei 125 cc mentre è crisi per i maxi scooter over 500 che fanno registrare un calo del 29,5%.

LE PIÙ VENDUTE Le classifiche di vendita per modello hanno sempre i soliti leader: BMW R 1250 GS nelle moto – che aumenta il gap dalla rivale Africa Twin – e Honda SH 300, che dall’anno scorso ha tolto il primato al fratello minore SH 150. Il podio delle moto è completato dalla Yamaha Tracer 900 (leggi la guida all’acquisto usato) mentre negli scooter il terzo gradino è occupato dall’altro SH, il 125m cc. Tra le moto entrano nella parte alta della classifica la Yamaha Niken, gli utenti iniziano ad apprezzarla, e la Honda CB650R.