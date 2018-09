Autore:

Danilo Chissalè

LIEVE AUMENTO Dopo l’incoraggiante mese di luglio, il mercato italiano delle due ruote conferma il trend positivo (+2% rispetto ad agosto 2017) seppur in maniera meno eclatante. Il mese di agosto storicamente non è un mese favorevole alle immatricolazioni, le moto vendute nell’ottavo mese dell’anno pesano solo per il 5% sulle vendite annuali. Le moto continuano, in percentuale, a fare meglio degli scooter, +3,4% per le due ruote col cambio, 1,3% per le automatiche. Continua l’emorragia di vendite dei ciclomotori con un inesorabile -15% rispetto allo scorso anno.

2018 POSITIVO Nonostante l’impennata di luglio 2018 e la sensibile crescita di agosto le vendite totali (moto, scooter e ciclomotori) del 2018 eguagliano i valori registrati nello stesso periodo del 2017. I saloni autunnali sono alle porte, l’attenzione e i risparmi degli appassionati sono focalizzate già sulle numerose novità in arrivo nel 2019.

SEGMENTI MOTO Guardando i dati per settore si può notare l’amore incondizionato dei motociclisti italiani per le nude, che restano le più amate registrando un +13,8% e 28.761 moto vendute da inizio anno, tallonate dal fenomeno delle enduro stradali con 23.308 immatricolazioni ed in crescita del 11.6%, seguite a loro volta dalle turistiche. Ancora in crescita le sportive rispetto allo scorso anno (+10). Impressionante il dato registrato dalle piccole cilindrate, specialmente quella compresa tra i 250-500 cc che fanno registrare un +64% che fa ben sperare nei giovani, ma anche nei motociclisti di ritorno.

SEGMENTI SCOOTER Tra gli scooter confermata la crescita dei 125 cc, apprezzati utilizzati da molti pendolari per svicolare tra le auto in coda e i mezzi pubblici poco efficienti. Si confermano anche gli scooter compresi tra 300-500 cc con 31.372 unità in linea con le vendite dello scorso anno. Segno meno per le cilindrate intermedie come 150 e 200 e i maxi scooter oltre i 500 cc che registrano un -8,9%.

EGEMONIA Tutto confermato nelle classifiche di preferenza dei motociclisti del Bel Paese. La famiglia Honda SH monopolizza i tre gradini del podio tra gli scooter mentre tra le moto la regina è sempre la R 1200 GS, davanti all’amatissima Africa Twin, che rosicchia terreno, e alla Tracer 900 che conserva il podio conquistato in luglio a discapito dell’altra R 1200 GS, l’estrema Adventure. Continua la scalata di Benelli, le TRK si issano al quinto posto mentre la Leoncino resiste nella top 15. Rimane ancorata alla top 20 la Ducati Panigale V4.