Autore:

Giulia Fermani

KATANA: ULTIMI TEST RIDE TRA I MONTI Esaurite le tappe del Katana Tour e del DemoRide Tour è giunto all'epilogo anche il Katana Hill Climb Tour. L'ultima delle sei tappe, iniziate il 13 luglio, per provare la Suzuki Katana su alcune tra le più belle strade di montagna d’Italia si terrà il prossimo fine settimana - 27 e 28 luglio- in Valtellina.

ULTIMA TAPPA: BORMIO Sabato 27 e domenica 28 luglio sono in programma a Bormio, in provincia di Sondrio, le ultime due date della manifestazione che ha portato i test ride della Katana in giro per l'Italia. Appuntamento al Bar Lord Byron, in via Generale Luigi Reverberi 20, appena preso in gestione da Massimo Carnini, personaggio di spicco del Moto Club Stelvio International e dell’omonimo Motoraduno.

COME PARTECIPARE Le tappe del Tour si svolgeranno nei seguenti orari: la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e dopo pranzo alle 14.00 alle 18.00. Ogni giro durerà circa 30 minuti. Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi con patente valida e abbigliamento tecnico presso la struttura allestita da Suzuki e registrarsi al momento.