Autore:

Giulia Fermani

NUOVI KATANA TOUR Suzuki annuncia un nuovo calendario di eventi per provare gratuitamente su strada la Katana. Esaurite le tappe del Katana Tour e del DemoRide Tour arriva ora il Katana Hill Climb Tour. Sei tappe, nei fine settimana dal 13 al 28 luglio, per provare la Suzuki Katana su alcune tra le più belle strade di montagna d’Italia.

CALENDARIO L'insieme di test ride della Suzuki Katana, Hill Climb Tour, si svilupperà su tre fine settimana toccando il Piemonte, la Lombardia e l’Appennino tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Partirà sabato 13 luglio dal Bar Ristorante della Serra, in Frazione Broglina 5 a Magnano (BI) e domenica 14 farà tappa al Biker’s Pub di Viverone, in via Lungo Lago 15. Il weekend successivo arriverà a Fiorenzuola, sul Passo della Raticosa e sabato 20 e domenica 21 si troverà allo Chalet Raticosa. L’Hill Climb Tour si chiuderà il fine settimana di sabato 27 e domenica 28 sulle Alpi lombarde: appuntamento dal Bar Lord Byron in via Generale Luigi Reverberi 20 a Bormio (SO).

COME PARTECIPARE Le tappe del Tour si svolgeranno nei seguenti orari: la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e dopo pranzo alle 14.00 alle 18.00. Ogni giro durerà circa 30 minuti. Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi con patente valida e abbigliamento tecnico presso la struttura allestita da Suzuki e registrarsi al momento.