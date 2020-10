ULTIMA ARRIVATA La BMW R 18 è tra le novità più importanti svelate durante questo 2020. La moto è stata presentata ufficialmente lo scorso aprile, ma a causa dell'emergenza Covid-19 abbiamo potuto mettere mano sulla maxi cruiser solamente settimana scorsa. Per parlarvi di com'è fatta e come va, potete leggere la prova su strada e gustarvi il video in cui vi racconto pregi e difetti della R 18.

VELOCITÀ DI CROCIERA ra i punti di forza della nuova BMW R 18 c'è senz'altro l'elettronica, senza ombra di dubbio la migliore nel segmento cruiser. D'altronde, l'esperienza di BMW Motorrad in questo campo non è seconda a quella di nessun altro. Il pacchetto è davvero completo: controllo della coppia in scalata, controllo di trazione, mappe motore, ride-by-wire. Insomma, non manca nulla... o quasi. Gli occhi più attenti avranno notato l'assenza di un dettaglio che, nel segmento, è diventato ormai un must: il cruise control. Una svista da parte dello stabilimento di Spandau, a Berlino? Assolutamente no: semplicemente, BMW sta ancora ultimando il cruise control della R 18. Non è nemmeno noto se si tratta di un sistema ''tradizionale'' oppure del nuovo sistema di Adaptive Cruise Control, che arriverà prima sulla K1600.

QUANDO ARRIVA? Una grande incognita anche l'arrivo: secondo la Casa il cruise control arriverà per il 2021. Originariamente (ovvero prima della pandemia di Coronavirus) questa funzionalità sarebbe dovuta essere introdotta come novità per fine 2020, con la presentazione del model year 2021. Ovviamente i tempi di consegna della R 18 sono stati dilazionati e, dunque è molto probabile che il cruise control non lo vedremo sulla nuova cruiser BMW prima dell'anno prossimo.