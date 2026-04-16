Otto modelli con motori da 180 a 214 CV (e da 113 a 145 Nm). Ecco chi sono e quanto pesano

Le maxinaked più potenti - Col recente arrivo della KTM 1390 Super Duke RR si è riaccesa tra le Case una competizione in realtà mai raffreddatasi, quella a chi vanta la nuda più performante - per non dire fuori di testa. Sembra quasi che avere nella propria gamma una moto senza carenatura, col manubrio alto e una potenza bizzarra sia uno status symbol al quale pochi Costruttori decidono di rinunciare. Così, oggi, i coraggiosi che guardano sprezzanti naked da 130 CV bollandole come lente hanno una vastissima scelta di mezzi del tutto sopra le righe. Vediamo Casa per Casa quali sono e quali numeri promettono.

Aprilia | Tuono V4 Factory

La nuda veneta appare quasi timida, in questo gruppo. È spinta da un V4 di 1.099 cc capace di ''soli'' 180 CV e 121 Nm. Pesa 211 kg in ordine di marcia.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La Aprilia Tuono V4

BMW | M 1000 R

La Casa di Monaco ha in gamma varie naked estremamente potenti. La più folle di tutte è la M 1000 R col suo quattro in linea di 999 cc da 210 CV e 113 Nm. Pesa 199 kg col pieno, risultando la più leggera del gruppo.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La BMW M 1000 R

Ducati | Streetfighter V4 S

La proposta di Borgo Panigale è, sostanzialmente, una Panigale V4 svestita. Suo ilrecord di potenza della categoria: ha un V4 di 1.103 cc capace di 214 CV e 120 Nm. Pesa 189 kg in ordine di marcia senza benzina.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La Ducati Streetfighter V4

Kawasaki | Z H2

Ad Akashi hanno ritenuto che un normale motore aspirato non fosse sufficiente. Quindi hanno sviluppato un quattro in linea di 999 cc sovralimentato capace di 200 CV e 137 Nm. La moto pesa 240 kg in ordine di marcia.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La Kawasaki Z H2

KTM | 1390 Super Duke RR

''There's no replacement to displacement'' dicono gli americani. A Mattighofen la pensano allo stesso modo, e hanno ficcato in una nuda un V2 di 1.350 cc capace di 193 CV e 145 Nm (il valore più alto della rassegna). Riuscendo comunque a contenere il peso in 189 kg in ordine di marcia senza benzina.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La KTM 1390 Super Duke RR

MV Agusta | Brutale 1000

La belva di Schiranna è un'altra tra le elette che guardano i 200 CV dall'alto. Il suo quattro in linea di 998 cc eroga 210 CV e 117 Nm. Pesa 210 kg in ordine di marcia senza benzina.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La MV Agusta Brutale 1000

Norton | Manx

New entry nella categoria delle naked fuori di testa, la proposta di Solihull è forte di un V4 di 1.200 cc capace di 209 CV e 130 Nm. Il peso non è ancora dichiarato.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La Norton Manx

Triumph | Speed Triple 1200

I tranquilloni di Hinckley sono rimasti dal lato della ragione. La Speed ha un tre cilindri in linea di 1.160 cc accreditato ''soltanto'' di 183 CV e 128 Nm. Pesa 199 kg in ordine di marcia.

Sfida al top: le maxinaked più potenti di ogni Casa. La Triumph Speed Triple

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