Nuovi colori per la BSA Gold Star 650: la classic si rifà il trucco

La BSA Gold Star 650 si rinnova con le livree Birmingham Blue e Brooklands Black. Scopri i dettagli, la scheda tecnica e i prezzi

Se il fascino delle modern classic ti attira, saprai già che la BSA Gold Star 650 è una delle proposte più coerenti sul mercato quando si parla di interpretare lo stile vintage senza troppe finzioni.

La monocilindrica britannica, rinata sotto l'egida del gruppo Mahindra, amplia la sua offerta estetica introducendo due nuove edizioni speciali: Birmingham Blue e Brooklands Black.

Con queste nuove varianti, la gamma di colori disponibili sale a otto opzioni, ciascuna pensata per richiamare un capitolo specifico della storia del marchio di Birmingham.

Omaggio alle origini e allo spirito racing

La prima novità cromatica si chiama Birmingham Blue ed è un tributo diretto alle radici storiche dell'azienda nel West Midlands, dove la BSA nacque nel 1919 e dove è stato sviluppato anche il modello dell'era moderna. La carrozzeria sfoggia un blu vivido e profondo che riveste il serbatoio, i fianchetti laterali e i parafanghi anteriore e posteriore, impreziosito da sottili filetti bianchi sul serbatoio e sui pannelli laterali per accentuare il taglio retrò.

La seconda variante è la Brooklands Black, orientata invece a celebrare l'eredità sportiva del brand e le vittorie conquistate sullo storico circuito britannico. In questo allestimento, la parte superiore del serbatoio propone una finitura cromata a specchio, raccordata da sottili linee dorate alla verniciatura nera della parte inferiore. Il cromo torna protagonista anche sui parafanghi, mentre i fianchetti laterali mantengono un nero lucido rigoroso ed elegante.

BSA Goldstar 650 Birmingham Blue

La sostanza resta quella di sempre

Sotto l'abito estetico non ci sono stravolgimenti tecnici. La BSA Gold Star 650 conferma l'impostazione meccanica che abbiamo imparato a conoscere: un motore monocilindrico da 652 cc raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme in testa (DOHC) e quattro valvole con doppia accensione.

I dati di targa parlano di 45 CV di potenza massima a 6.500 giri/min e 55 Nm di coppia a 4.000 giri/min. È una configurazione accessibile anche per i possessori di patente A2, pensata per offrire un'erogazione fluida e corposa fin dai bassi regimi, piuttosto che la ricerca della prestazione pura.

La ciclistica prevede una forcella telescopica con steli da 41 mm e un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico su 5 posizioni. Il comparto freni è firmato Brembo, con disco singolo anteriore flottante da 320 mm e disco posteriore da 255 mm, gestiti da ABS a doppio canale. I cerchi a raggi da 18 pollici all'anteriore e 17 al posteriore calzano pneumatici Pirelli Phantom Sportscomp, con un peso complessivo in ordine di marcia di 213 kg e una sella posta a soli 780 mm da terra.

Dove si compra e quanto costa

Se ti stai chiedendo come fare per metterti in garage la BSA Gold Star 650 in Italia, la procedura è semplice e passa attraverso la rete distributiva ufficiale del marchio.

Ci sono concessionari ufficiali BSA presenti su tutto il territorio nazionale (la lista aggiornata dei punti vendita è consultabile direttamente sul sito ufficiale). Il listino d'attacco della gamma Gold Star parte da 6.599 euro franco concessionario per le colorazioni standard.

Le edizioni speciali e le varianti con finiture cromatiche lavorate, come le nuove Birmingham Blue e Brooklands Black o la Legacy Edition, si collocano nella fascia compresa tra i 7.199 euro e i 7.999 euro f.c.

VEDI ANCHE

Tags