Norton Atlas: in attesa della prova, ecco i prezzi

Norton torna a far parlare di sé nel 2026, dopo aver testato l'ammiraglia sportiva ManxR, presto sarà il turno della crossover adventure Atlas, pensata per chi cerca un mezzo versatile da usare ogni giorno. In attesa di scoprire come si comporterà su strada, facciamo un approfondimento su prezzi e allestimenti delle ultime arrivate nel listino dello storico marchio britannico, ora sotto il controllo del colosso indiano TVS.

Allestimenti: Atlas e Atlas GT

La gamma Atlas si articola in due allestimenti e due modelli, quello standard e quello GT. Il primo prevede l'accoppiata di cerchi 19-17'' - per una vocazione più ''tuttoterreno'' - mentre il secondo ha l'asfalto come habitat principale d'uso. Ma non è finita qui perchè ogni modello avrà due allestimenti:

Atlas – la versione ''base'' della gamma, da cui partire per personalizzare la propria moto tramite il configuratore online.

– la versione ''base'' della gamma, da cui partire per personalizzare la propria moto tramite il configuratore online. Atlas Apex – l'allestimento superiore, che presumibilmente arricchisce dotazioni e finiture rispetto alla versione standard (per il dettaglio completo delle differenze tra le due versioni conviene passare dal configuratore ufficiale, che permette di comporre colori, componenti e finiture).

Il cuore tecnico

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Sotto al serbatoio batte un propulsore di 585 cc capace di erogare 69 cavalli a 9.300 giri e una coppia massima di 57,5 Nm a 7.300 giri. Numeri che raccontano una moto pensata per un uso versatile. Le moto a lei più vicine sono la Kawasaki Versys 650, la nuova Suzuki SV-7GX e l'intramontabile Yamaha Tracer 7.

A bordo trova spazio un display touchscreen TFT da 8 pollici che gestisce modalità di guida, connettività e navigazione turn-by-turn, con mirroring delle mappe direttamente sullo schermo e comandi gestibili sia dal blocchetto al manubrio sia in modalità touch.

I prezzi

Sul configuratore italiano di Norton i prezzi di partenza per la gamma Atlas sono:

Atlas : a partire da 9.250 € *

: a partire da * Atlas Apex: a partire da 10.525 €*

Ancora non disponibile alla configurazione la versione GT, probabilmente prevista per la commercializzazione successivamente. Un argomento a favore dell'acquisto è la garanzia ufficiale Norton: il marchio offre tre anni di copertura con chilometraggio illimitato, comprensiva di assistenza stradale, segno di una rinnovata fiducia del produttore nei propri standard costruttivi dopo gli anni turbolenti del passato. Se la produzione indiana poteva far pensare ad un prezzo ''discount'', la realtà dei fatti è differente: la dotazione tecnologica della Norton è superiore alla media e di conseguenza lo è anche il prezzo, in linea con il posizionamento ''premium'' che Norton ha sempre ricorperto in passato.