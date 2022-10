Zero: "La DSR-X è unica. Le elettriche vanno provate. Scooter? Solo così"

Qualche settimana fa vi ho raccontato la mia esperienza, sorprendente a dir poco, con la DSR-X la prima maxi enduro elettrica che non poteva che essere una Zero Motorcycles, brand che nella mobilità elettrica è ormai un punto di riferimento. In quell’occasione ho avuto la possibilità di “mettere sotto torchio” Umberto Uccelli, Vice President e Managing Director EMEA di Zero, chiedendogli cosa riserverà il futuro per il brand della Silicon Valley, tra la transizione da completare e qualche anticipazione sui modelli che calcheranno le nostre strade nei prossimi anni.

DSR-X nasce su una nuova piattaforma, vedremo altri modelli in futuro che la utilizzeranno?

Sicuramente, negli ultimi anni abbiamo lanciato tanti modelli, penultimo la FXE, sono modelli importanti e Zero ha grandi ambizioni di crescita. I nostri ingegneri sono bravi ma soprattutto ascoltano le richieste, specialmente del mercato Europeo, dall’ 11 kW al motard e l’attenzione allo stile. La situazione attuale vede tanta incertezza ma le idee non ci mancano.

Nello sviluppo della DSR-X c’è stata una maxi enduro “tradizionale” a cui i tecnici si sono ispirati come target da raggiungere?

Produciamo moto, che devono essere guidate da persone, e dunque certi aspetti possono anche essere simili, nelle geometrie e nelle dimensioni, ma l’alimentazione elettrica ci da maggior libertà, specialmente con il design, su quello non ci sono state assolutamente “fonti d’ispirazione”.

La DSR-X è stata una piacevole sorpresa a livello dinamico, quanto lo sviluppo tecnologico può rendere le moto elettriche ancor più coinvolgenti da guidare?

Per rispondere bene a questa domanda servirebbe un tecnico ma ti posso dire che il nostro reparto di ricerca e sviluppo ha realizzato un ottimo prodotto in termini di performance. Quanto possa migliorare l’elettrico in futuro è difficile dirlo, magari con delle batterie ancora più efficienti e prestazionali, con una densità di carica maggiore. Senza dimenticare che grazie allo sviluppo dei software le moto che attualmente produciamo potranno essere aggiornate e migliorate, proprio come accade con i nostri smartphone.

Cosa diresti ad uno scettico che si avvicina per la prima volta alla DSR-X o a una moto elettrica in generale per fargli cambiare idea?

Provala! Vai in concessionaria. Sono sensazioni diverse, che vanno approfondite facendo anche domande per sfatare alcuni falsi miti. L’argomento è ancora abbastanza sconosciuto e spesso si sentono (o leggono) un sacco di informazioni errate sulle moto elettriche. Ma sono convinto che con gli ultimi modelli che abbiamo presentato abbiamo le carte in regola per far divertire tanti motociclisti.

I costruttori si stanno impegnando molto per rendere più interessante l’elettrico, riducendo i tempi di ricarica e aumentando l’autonomia, le istituzioni vi stanno dando un aiuto o potrebbero fare di più nel processo di transizione?

Le istituzioni stanno supportando nei limiti del possibile, tanti comuni e regioni credono nella mobilità elettrica, iniziando a utilizzare veicoli a basso impatto ambientale negli organi di polizia e non solo, non dimentichiamoci poi degli incentivi stanziati dal governo. La loro parte la stanno facendo, certo, servirebbe maggiore chiarezza e organizzazione, per fare in modo che i fondi stanziati siano sempre disponibili e non a singhiozzo come è accaduto nell’ultimo periodo, ma il mercato deve imparare a camminare con le proprie gambe.

Zero è partita con moto “leggere”, poi ha introdotto le performanti SR e anche la maxi enduro, mancherebbe solo lo scooter, lo vedremo mai in gamma?

(Ride) Ti voglio bene! Zero è nata come produttore di moto, di recente abbiamo potenziato l’alto di gamma con moto ad alte prestazioni e questo è un po’ il nostro “cuore”. In tanti ci hanno chiesto lo uno scooter, i nostri ingegneri sono molto capaci, ascoltano le esigenze dei nostri mercati, quello che ti posso dire è che ci sono molti progetti e stiamo valutando e studiando. Vedremo…

Se scooter dovesse essere, per rimanere fedeli al valore del brand è più in linea un maxi sportivo piuttosto che uno scooter da città, giusto?

Le moto che produciamo puntano ad essere ben fatte e coinvolgenti, nel mercato degli scooter elettrici ci sono logiche diverse da come intendiamo noi, sono mezzi di trasporto, la passione e il divertimento passano in secondo piano. Se mai decidessimo di produrre uno scooter dovrà mantenere standard qualitativi elevati, componentistica al top ed essere bello da guidare.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/10/2022