EICMA 2022: le novità di Zero raccontate da Umberto Uccelli. Il video

Dici Zero Motorcycles, dici moto elettriche: la casa americana torna a EICMA per il 2022 con una nutrita serie novità, tutte esposte in un generoso stand da quasi 400 metri quadrati, che si trova al Padiglione 13, Stand M72. Ce ne parla Umberto Uccelli, vice presidente e managing director Zero Morocycles area EMEA, nella nostra video-intervista. E per ulteriori dettagli, continuate a leggere.

ZERO DSR/X

Zero a EICMA 2022: la maxi enduro DRS/X

La novità principale presente in fiera è la Zero DSR/X, maxi enduro che abbiamo provato nei mesi scorsi, e che rappresenta la punta di diamante dell’offerta di moto a zero emissioni della casa americana: pacco batterie Z-Force da 17,3 kWh, motore Z-Force 75-10X da 100 CV e sistema operativo Cypher III+. Qui il video della nostra prova su strada.

LE ALTRE NOVITÀ

Zero a EICMA 2022: la SR/S MY 2023

Oltre alla nuovissima DSR/X, Zero Motorcycles porta in fiera a Milano i MY2023 per i modelli SR/S e SR/F, prodotti di fascia alta che verranno equipaggiati con un pacco batterie da 17,3 kWh, velocità di ricarica fino a 6,6 kW e modalità Park. Per la SR/S sono disponibili i colori Asphalt Gray con inserti Cyan, Riviera (sempre con inserti Cyan), mentre per la SR/F ci sono i colori Black con inserti Gold o Storm con inserti Orange.

ANCHE IN DIVISA Oltre alla gamma di serie, presso lo stand Zero saranno esposti alcuni modelli speciali in uso alle forze dell'ordine.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022