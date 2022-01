Yamaha: in arrivo 2 grosse novità. Ecco cosa dicono i documenti

Yamaha ha depositato domanda di omologazione per 2 nuove moto. C'è riserbo su quali siano i modelli ma i nomi in codice RN82 e RN83 sembrano suggerire un bel po' di informazioni a riguardo...

I DOCUMENTI Come riporta Bike Social i 2 modelli sono stati approvati per la vendita in Europa. Ma cosa c'è dietro i due nomi in codice RN82 e RN83? Beh, analizzando carattere per carattere le sigle si può iniziare a fare qualche ipotesi. La R iniziale indica che si tratta di un modello stradale, una sportiva o una naked. La lettera N, invece, si riferisce alla cilindrata, compresa tra 750 e 1.000 cc. Gli ultimi numeri – 82 e 83 – indicherebbero una sorta di numero di serie. L'ultima moto presentata è la nuova XSR900 che ha il codice RN80. Sebbene manchi il seriale RN81 all'appello – non tutti i codici si trasformano in moto di produzione – tutto lascia intendere che di qui a poco potrebbero arrivare due maxi.

LE IPOTESI La sospettata numero uno è la Niken: la versione attualmente in commercio della 3 ruote Yamaha, infatti, ha il codice RN58. Rispetto alle nuove MT-09 e Tracer 9 è indietro con gli aggiornamenti e monta ancora il 3 cilindri da 847 cc della precedente generazione omologato Euro 4. Ciò significa che per continuare a essere venduta in Europa la Niken ha bisogno di un upgrade all'Euro 5... Ma non è l'unica indagata. Si parla da tanto di una Yamaha R9 motorizzata col 3 cilindri di nuova generazione e la sportiva carenata potrebbe essere finalmente in dirittura d'arrivo. Per chiudere il cerchio, tuttavia, non sono fuori dai giochi neanche la supersportiva R1 – aggiornata nel 2020 col codice RN65 – e persino una XSR1000. Con XSR700 e XSR900 in campo mancherebbe solo lei per completare la gamma.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/01/2022