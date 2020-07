FUNAMBOLICO TOPRAK In un campionato ai minimi storici in quanto a interesse, un mattacchione come il turco Toprak Razgatlioglu, da quest’anno portacolori del Team Yamaha ufficiale al fianco di Van der Mark, serviva come il pane. Punzecchiare il pluricampione Rea è il suo lavoro a tempo pieno, nel tempo libero si diletta con numeri funambolici da condividere sui social, proprio come questi traversi in sella ad una “malcapitata” Yamaha Niken.

LO STUNT COME ALLENAMENTO Esibirsi in manovre acrobatiche per Razgatlioglu è sì un modo per aumentare la sua popolarità a livello globale, specialmente attraverso i social network, ma anche un’inconfutabile prova della sua incredibile sensibilità in sella, sviluppata anche attraverso allenamenti in sella a moto di cilindrata più piccola e in condizioni di scarsa aderenza. La Niken in queste condizioni permetterebbe di “passare sul velluto”, ma nulla ha potuto contro le manate di gas del giovane Toprak in cerca di svago… e come capirlo, dopo mesi di fermo a causa del Covid la reazione è del tutto giustificata! Ah... nemmeno la sua Yamaha da mondiale viene trattata meglio, guardate questa manovra ''innovativa'' per rientrare ai box.