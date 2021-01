NUOVA SPEED TRIPLE RS Il 2021 è appena iniziato ma non mancano certo le sorprese. Nel giro di pochi giorni sono state ufficializzate già due presentazioni web, Harley-Davidson e la sua gamma oltre alla KTM 1290 Super Duke RR. Triumph si accoda al trenino fissando l’appuntamento per l’unveiling (come dicono quelli bravi) della nuova Triumph Speed Triple RS 2021. Che fosse in rampa di lancio era cosa nota, tanto che l’ho anche inserita tra le novità naked 2021 più attese (qui il link al video), ma ora abbiamo una data ufficiale: 26 gennaio 2021, ore 12 GMT, le 13:00 italiane.

SOCIAL RIVELATORI Come spesso accade nell’ultimo periodo l’annuncio è arrivato attraverso i canali social, per la precisione dalla pagina Instagram di Triumph Motorcycles Italia. Instagram, si sa, da un ruolo fondamentale alle immagini, motivo per cui è possibile anticipare qualche dettaglio. Il faro anteriore, con tecnologia LED con luce DRL, è stato riprogettato con un design più accigliato e aggressivo. Anche il faro posteriore ha un nuovo design, lo schema cromatico ufficiale – almeno per quanto lasciano intendere le foto – dovrebbe essere il grigio/nero/rosso già visto anche sulla più piccola Street Triple RS.

INCOGNITE E CONFERME Per saperne di più bisognerà dunque attendere qualche settimana, ulteriori indiscrezioni non sono circolate, ma il nome è rivelatore: la cilindrata è aumentata fino a 1.200 cc o quasi. Cosa comporterà? Ci sarà un aumento di prestazioni, con potenza attorno ai 180 CV come vogliono i rumors o sarà solo una mossa per rientrare nell’Euro 5? Ai posteri l’ardua sentenza diceva il Manzoni. Un altro indizio è che la divisione tra modello RS ed S è confermata, con la più ricca RS a rompere il ghiaccio, seguita probabilmente da una versione S più accessibile.