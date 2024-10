Triumph lancia per il 2025 le Scrambler e Bonneville nella esclusiva Icon Editions

A pochi giorni da EICMA 2024 (il nostro approfondimento), Triumph presenta la nuova collezione Icon Editions della gamma Modern Classic. Sarà disponibile solo per il 2025 e impreziosisce tutti i modelli con l’elegante logo Triumph heritage, risalente al 1907 e non utilizzato da oltre 100 anni, e una importante combinazione di colori in Sapphire Black e Aluminium Silver. Andiamo ora a vedere nel dettaglio come sono state arricchite le Bonneville e le Scrambler.

Triumph Bonneville T120 Icon Edition 2025

BONNEVILLE T100 e T120 ICON EDITION

La nuova Bonneville T100 Icon Edition si distingue per la finitura in Aluminium Silver impreziosita da accenti in Sapphire Black su serbatoio e fianchetti, con uno stile sobrio, grazie anche ai rivestimenti neri dipinti a mano e al logo Triumph 1907 in oro. Disponibile anche per neopatentati, adotta il noto bicilindrico da 900 CC da 65 CV e 80 Nm e ruote a raggi. E viene proposta a 12.195 euro (+ 600 euro rispetto al modello base). La T120 presenta il serbatoio in Sapphire Black con accenti in argento e oro dipinti a mano, il logo Triumph 1907, ed è spinta invece dal bicilindrico da 1200cc da 80 CV e 105 Nm. In questo caso il prezzo è di 15.295 euro (+800 euro rispetto al modello base).

Triumph Scrambler 1200 Icon Edition 2025

SCRAMBLER 900 E 1200 X (e XE) ICON EDITION

Anche per la Scrambler 900 c'è l'esclusiva combinazione in Sapphire Black e Aluminium Silver: i colori del serbatoio, con l’esclusiva grafica e l’iconico logo Triumph in oro, creano un contrasto con i parafanghi in Sapphire Black. La moto adotta il noto motore da 900cc, ride-by-wire, ruota anteriore da 19” e ruota posteriore da 17”, e una sella posta a 790mm da terra. Prezzo: 11.995 euro (+ 600 euro). La versione 1200 X Icon Edition utilizza la stessa combinazione cromatica, ma è equipaggiata con il bicilindrico da 1200 cc e con un'anteriore da 21'': costa 15.795 euro (+ 800 euro). Infine, la versione XE è impreziosita dalla colorazione in Phantom Black, da sospensioni Marzocchi, da pinze Brembo Stulema e da pneumatici Metzeler Tourance tubeless. Prezzo: 17.395 euro (+ 800 euro).

Triumph Bonneville Bobber Icon Edition 2025

BONNEVILLE BOBBER E SPEEDMASTER ICON EDITION

La Bonneville Bobber Icon Edition mantiene il suo fascino minimal, con uno schema colore prevalentemente in nero, con accenti in argento dipinti a mano e il logo Triumph 1907 in oro. Si distingue per la forcella da 47 mm e il bicilindrico 1.200 cc. La Speedmaster si fa invece notare per il serbatoio in Sapphrie Black, con logo Triumph heritage dorato, l’esclusiva grafica Icon e il rivestimento sella dipinto a mano. Per entrambe il prezzo è di 16.795 euro (+ 800 euro rispetto al modello base).



Pubblicato da Francesco Irace, 29/10/2024