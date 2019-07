Autore:

La redazione

ECCOLA FINALMENTE Triumph è pronta a mostrare la nuova Daytona 765. La Casa di Hinkley ha scelto la data del 23 agosto 2019 per togliere i veli alla sua supersport, che vedremo in veste definitiva, ma in un allestimento “Special Edition” a tiratura limitata in 765 esemplari, già ordinabili presso i dealer ufficiali.

LA MOTO2 NEL SUO DNA La Triumph Daytona 765 sfrutta completamente l’esperienza della Casa inglese maturata nel Motomondiale 2019: ne è un esempio concreto il motore a tre cilindri strettamente derivato da quello che equipaggia i prototipi della Classe Moto2. Le sue caratteristiche tecniche (con le dovute differenze, trattandosi di una moto stradale) ne esaltano appieno la sportività per competere con le rivali più accreditate anche nel combattuto – e complicato, visti i numeri di vendita – mercato delle sportive di media cilindrata.

COMPONENTI AL TOP I nuovi scatti della moto quasi definitiva e i rendering mostrano una motocicletta allestita con la migliore componentistica oggi sulla piazza: sospensioni Ohlins (forcella NIX30, monoammortizzatore TTX) e pinze Brembo Stylema, solo per citare i pezzi più pregiati. Senza perdere di vista, però, la variabile TFC (Triumph Factory Custom). Sotto le mentite spoglie di questo acronimo, Triumph realizza delle serie limitate con il meglio in quanto a ciclistica, prestazioni e design. E la versione celebrativa in onore della fornitura dei motori in Moto2 ne è, semplicemente, la conferma.

CICLISTICA CONDIVISA Se una parte della ciclistica è in comune con la vecchia 675, il motore è quello nuovo che abbiamo già visto sulla Street Triple 765, ma opportunamente rivisto e probabilmente con una bella iniezione di potenza e coppia rispetto ai 123 cv e 77 Nm dell’unità che equipaggia la naked Street Triple.

TECNOLOGICA A bordo della Daytona 765 troveremo un display TFT dal quale si potranno gestire tutti i parametri di marcia come i riding mode, l’intervento dell’ABS e del Traction Control che, grazie alla piattaforma inerziale, giocherà un ruolo molto importante anche in piega. Per adesso niente prezzo, ma attendiamo ansiosi la data del 23 agosto…