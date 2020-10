TRIS DI TRE Triumph torna a far parlare di sé dopo l’annuncio della Trident, che verrà svelata in tutto il suo splendore entro fine anno. La Casa ha organizzato un meeting con i propri dealer e concessionari per mostrare cos’hanno in serbo a Hinckley. Come si può vedere dalla foto in apertura – che trovate in apertura della nostra gallery a fondo articolo – triumph ha in programma, oltre alla Trident (verosimilmente il modello in mezzo) anche una Sport Tourer a manubrio alto e una Adventure Bike in stile Tiger 900: tutte con motore a tre cilindri.

QUANDO ARRIVANO? Verosimilmente, rispetto alla maxi enduro presentata a inizio 2020 e provata in occasione dell’Hardalpitour 2020, la adventure bike che verrà presentato sarà equipaggiato con lo stesso tre cilindri della Trident. Non ci è ancora noto come sarà il motore, ma considerando i rumors sempre più insistenti su una Tiger 850 Sport, non escludiamo che sarà il motore da 888 cc ad equipaggiare i futuri modelli inglesi... Per scoprirlo non dobbiamo fare altro che aspettare ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.