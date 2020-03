L’ATTESA È FINITA Dopo che l'abbiamo provata in Spagna ed è arrivata nei concessionari, la V-Strom 1050XT è pronta a diventare la protagonista del più grande demo tour italiano del 2020 firmato Suzuki. Il V-Strom Tour 2020 è un’iniziativa che inizierà il 13 marzo e terminerà a fine giugno, e permetterà agli appassionati di provare gratuitamente l’ultima arrivata della Casa di Hamamatsu attraverso una serie di eventi itineranti per tutta l’Italia, isole incluse. Per coprire tutto il territorio, Suzuki si avvarrà di due strutture che si muoveranno da Nord a Sud facendo tappa in diverse località: così facendo si darà al maggior numero di appassionati la possibilità di toccare con mano e provare la tanto attesa V-Strom 1050XT.

GIRO D'ITALIA Il valore aggiunto di questi test ride firmati Suzuki è la possibilità di provare la moto per circa 45 minuti, dopo una breve presentazione tecnica che consentirà al meglio di apprezzare le caratteristiche della V-Strom. Le prove si concentreranno prevalentemente nei fine settimana, mentre le tappe del Tour saranno circa una cinquantina: si inizierà con Gambino Moto di Palermo, mentre il giorno successivo i test ride si svolgeranno presso Euromoto Gorini (Brescia) e Saladino Moto (Castelvetrano - TP). La Sicilia sarà di nuovo protagonista domenica 15, quando il Tour farà tappa presso il concessionario Pleiadi (Palermo), in contemporanea altre prove si terranno da Duilio Moto (Magreta - MO). Per iscriversi al Suzuki V-Strom Tour 2020 basta collegarsi su suzukitour.it e registrarsi online, selezionando la data e la località in cui fare il test ride: le prove inizieranno indicativamente alle 9 per riprendere alle 14, si svolgeranno su strade aperte al traffico dietro a un’apripista dell’organizzazione