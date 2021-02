ISPETTORE INSTAGRAM Si sa, il web ne sa una più del diavolo. Come è successo per la nuova Triumph Speed Triple 1200 RS – pizzicata in strada a pochi giorni dalla presentazione ufficiale – la storia si ripete: su Instagram circola una foto rubata della nuova Suzuki Hayabusa.

IL RITORNO La sport touring che per prima ha sfondato il muro dei 300 km/h era stata anticipata da un video teaser che mostrava una moto sfrecciare su un anello ad alta velocità. La data ufficiale di presentazione è fissata per il 5 febbraio, ma grazie alla foto possiamo già intuire qualche dettaglio della nuova Hayabusa 2021.

IMMUTABILE Potranno cambiare mille dettagli, aggiornare l’elettronica o potenziare il motore ma le forme sinuose e aerodinamiche della Suzuki Hayabusa non cambieranno mai. Guardando bene si notano delle piccole appendici aerodinamiche, utili probabilmente a generare maggior carico aerodinamico e stabilità per una moto che, come confermato dal trailer, potrà flirtare con la soglia mitica dei 300 km/h. Molti storceranno il naso, ma lo scarico ingombrante è una piccola concessione che dobbiamo fare per tornare a vedere la Suzuki Hayabusa circolare su strada. Ovviamente è figlio dell’omologazione Euro5, ormai obbligatoria. Per tutti i dettagli non ci resta che attendere ancora qualche giorno, in occasione dell'apertura del Suzuki Motorcycle Global Salon.