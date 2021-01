È TUTTO VERO Era lo scorso ottobre quando vi parlavamo dei rumors riguardo una nuova versione della Suzuki Hayabusa. In realtà di lei si parla da molto prima, perché la Busa è una moto che ha segnato i tempi: è stata la prima a superare il muro dei 300 all'ora e, in qualità di mostro sacro delle 2 ruote, il pubblico attende da tempo - era il 2013 - un suo ritorno. Ora, nel 2021, i tempi sembrano maturi. Ecco il video teaser Suzuki.

IL MOTORE Suzuki non ha rivelato niente della nuova Hayabusa ma possiamo provare a dedurre qualcosa. L'immagine della strumentazione che si vede in video, infatti, ci suggerisce qualche spunto: il contagiri, con zona rossa a 11.000 giri, ricalca quello della passata versione. Sembra logico immaginare un motore non troppo distante - a livello di numeri - dal 4 cilindri di 1.340 cc della vecchia Busa, capace di 197 CV. Il contakm, allo stesso modo, segna i fatidici 300 a fondoscala: la velocità sarà limitata elettronicamente a 299 km/h. Per il nuovo motore, ovviamente, arriverà l'Euro 5.

L'ELETTRONICA Discorso diverso, invece, per elettronica e aiuti alla guida, che sono attesi copiosi sulla nuova Busa. Vediamo innanzitutto la scritta SDMS, Suzuki Drive Mode Selector, che si traduce nella possibilità di scegliere tra 3 mappature del motore. Non mancherànno ABS e TC, il Traction Control, per aiutare a gestire l'esuberante potenza e coppia del propulsore, mentre la sigla QS si riferisce probabilmente al Quick Shifter, il cambio elettronico. Nel piccolo display, inoltre, troviamo riferimenti in merito alla marcia inserita e all'angolo di piega raggiunto a destra e sinistra.

PRESENTAZIONE IN ARRIVO Tutto il resto è da scoprire, ma Suzuki ha già comunicato dove e quando rivelerà la nuova Hayabusa: sulla piattaforma SMGS, Suzuki Motorcycle Global Salon, il prossimo 5 febbraio alle ore 8. Registrandosi sul sito o sulla app scaricabile si potrà infatti seguire la diretta e scoprire tutti i prodotti della Casa di Hamamatsu, nuova Hayabusa in primis.