Il prossimo 5 febbraio Suzuki darà vita alla prima piattaforma web della Casa di Hamamatsu nella quale vivere in prima persona la presentazione di un nuovo modello. Il Suzuki Motorcycle Global Salon accoglierà alle ore 8,00 di questo venerdì un nuovo modello che è stato annunciato, nei giorni scorsi, da un video teaser rilasciato proprio dalla casa giapponese. Quasi con assoluta certezza si tratterà della nuova Hayabusa, anche se le novità di Suzuki sembrano appena iniziate: è stata infatti aggiornata la SV650 alle normative Euro5.



E così anche Suzuki si adatta all'attuale situazione relativa al Covid e, come Harley-Davidson, sposta la presentazione delle novità 2021 su piattaforme digitali create ad hoc. I casi analoghi delle due aziende ''extra europee'' si affiancano alla decisione di BMW Motorrad di non presenziare più fisicamente agli eventi come Eicma, Intermot o a qualsiasi altra manifestazione di questo tipo. Ovviamente è ancora difficile prevedere se queste manifestazioni prenderanno luogo a fine anno, tuttavia la scelta di portare avanti - anche negli anni venturi - questa politica ha dato un forte segnale al settore.



Per accedere al Suzuki Motorcycle Global Salon del 5 febbraio 2021 alle ore 8,00 basterà cliccare su questo link e registrarsi.