Autore:

Claudio Todeschini

CONTO ALLA ROVESCIA Segnatevi la data sul calendario: il prossimo mercoledì 23 ottobre alle ore 11:30 inizierà la Ducati World Première 2020, durante il quale la casa motociclistica di Borgo Panigale svelerà le novità attese per il prossimo anno, mostrate in anteprima rispetto a EICMA 2019.

LO STREAMING SU MOTORBOX.COM La presentazione sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo. Per seguirla sarà sufficiente collegarsi nuovamente a questa pagina e premere il pulsante “Play” che trovate qui sotto.

SUI CANALI UFFICIALI Alternativamente, è possibile seguire l’evento anche sul sito premiere.ducati.com e sui canali ufficiali Facebook e Youtube di Ducati. Se volete partecipare alla discussione sui social gli hashtag ufficiali dell’evento sono #DWP2020 e #Scramblerducati. Ducati e Scrambler saranno presenti a EICMA 2019 dal 7 al 10 novembre a Milano Rho Fiera, Padiglione 15 Stand N06 e N32. Seguite tutte le novità di questa edizione nel nostro speciale!