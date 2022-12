Scott Lumen, mountain bike (elettrica) che pesa meno di 16 kg: eccola in video

Ho provato diverse mountain bike elettriche in questi anni, ciascuna con i suoi pro e contro, pregi e difetti, stile e approccio alla montagna. Tutte, però, erano accomunate da una cosa: il peso, che solitamente oscilla tra i 25 e i 30 kg. Con la sua nuova Lumen, Scott presenta la prima eMTB sotto i 16 kg di peso. Un risultato reso possibile da scelte tecniche ben precise, e nato da un’idea ben precisa.

Scott Lumen, visuale di 3/4 del modello 900 SL

COME UNA MUSCOLARE Risparmiare peso, anche a costo di rinunciare a specifiche tecniche più elevate, per ottenere una mountain bike elettrica che abbia comportamento e prestazioni il più possibile vicine a quelle di una bicicletta tradizionale. Un mezzo, insomma, che non costringe a pensare a spazi di frenata più lunghi, a un peso superiore quando si affrontano le salite, perché è una bicicletta che si può usare anche con il motore spento, e che aiuta il ciclista solo quando necessario, per pedalare ancora più lontano e salire un po’ più in alto.

Scott Lumen, eMTB ultra leggera, modelli da 15,5 a 17,6 kg

MOTORE E BATTERIA La casa svizzera ha preso il telaio e la piattaforma della sua leggerissima XC/Trail e ci ha “aggiunto” un motore in posizione centrale e una batteria integrata nell’obliquo. Il contenimento del peso è stato possibile grazie anche ad alcune scelte “furbe”. Il motore è il TQ HPR50, tra i più leggeri in commercio (1,8 kg), con una potenza di 50 Nm: un valore inferiore a quello di altri modelli (come la Yamaha Moro 07 provata di recente, che spinge fino a 85 Nm). Anche la batteria è di soli 360 Wh, circa la metà di quelle normalmente montate sulle mountain bike, che solitamente hanno capacità che oscillano dai 500 ai 700 Wh. Su richiesta è possibile avere una seconda batteria che funge da range extender, della capacità di 150 Wh, da montare sul supporto a sgancio rapido per la borraccia (senza rinunciare a bere: la Lumen ha infatti due supporti portaborraccia).

Scott Lumen, motore e sospensione centrale

FULL SUSPENDED La Scott Lumen riprende lo stesso schema di sospensioni della Spark, la bici che ha vinto due campionati del mondo cross country e singletrack. L’ammortizzatore posteriore in particolare ha un perno flessibile nel fodero verticale, che offre un ottimo compromesso tra leggerezza e prestazioni di sospensione. L’ammortizzatore vero e proprio è integrato nel telaio, al riparo da agenti atmosferici, con una “botola” che consente di regolarne il carico e di bloccarlo per le salite. La regolazione del SAG può essere aggiustata da una porta accessibile dal tubo sella.

Scott Lumen, manubrio e display

DISPLAY E CONNETTIVITÀ Oltre ad avere i cavi nascosti all’interno del manubrio (che prevede la possibilità di attacchi per computer, luci e action camera), la Scott Lumen ha un piccolo display LCD nel tubo orizzontale, con il telecomando minimal sul lato sinistro del manubrio che integra anche la modalità Walk per spingere a mano la bicicletta. In aggiunta è disponibile la app TQ legata al motore, che permette di modificare i diversi livelli di assistenza e di risposta del motore.

Scott Lumen, visuale laterale del modello Contessa

LA GAMMA La collezione Lumen è composta da quattro modelli, che si differenziano per alcune dotazioni (cambio, freni ecc.) che influiscono sul peso: la top di gamma Lumen eRIDE 900 SL (15.990 euro, 15,5 kg), Lumen eRIDE 900 (9.999 euro, 16,3 kg), Lumen eRIDE 910 e il modello Lumen Contessa (entrambi a 6.999 euro per 17,6 kg).

SCHEDA TECNICA SCOTT LUMEN CONTESSA

Telaio Lumen eRIDE Carbon HMX Forcella FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 130mm Ammortizzatore FOX Nude 5T Trunnion 45mm Motore TQ HPR50, 250W, 50 Nm Batteria TQ 360 Wh Display TQ HPR connettività Bluetooth, ANT+ Cambio Shimano XT 12 velocità Freni Shimano Deore M6120 4 pistoncini, dischi 180mm Manubrio Syncros Fraser 2.0 DC Reggisella Syncros Duncan Dropper Post 2.0 150mm Sella Syncros Savona 1.5 V-Concept Cerchi Syncros X-30SE Gomme Schwalbe 29x2,4” Peso 17,6 kg Prezzo 6,999 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/12/2022