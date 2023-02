Royal Enfield Interceptor Lightning Edition: caratteristiche e prezzo della special

Tra le novità Royal Enfield in arrivo non c'è solo la nuova Himalayan 450 – recentemente avvistata e ripresa in video – ma anche l'Interceptor Lightning Edition, una special realizzata dalla Casa indiana con una serie di accessori ad hoc. Scopriamo le novità e il prezzo della limited edition.

NON CAMBIA La base tecnica resta quella della Interceptor 650 provata da Danilo, quindi motore bicilindrico da 648 cc, 47 CV potenza a 7.250 giri/min di e 52,3 Nm di coppia a 5.150 giri/min. La particolarità della Interceptor Lightning Edition, disponibili fino a esaurimento scorte, è che si arricchisce di una serie di accessori.

Royal Enfield Interceptor Lightning Edition

VEDI ANCHE

ACCESSORI Sulla Lightning Edition arrivano protezioni tubolari, tappo del serbatoio dell'olio lavorato, paramotore, cupolino corto fumè, specchietti e sella Touring. Gli accessori della Lightning Edition sono disponibili su tutte le colorazioni, fino a esaurimento scorte.

PREZZO In Regno Unito il prezzo della Royal Enfield Lightning Edition è a partire da 6.459 sterline, l'equivalente di 7.320 euro al cambio attuale. La Interceptor 650, che in Italia è proposta a un prezzo compreso tra i 6.600 e i 7.100 euro, a seconda del colore, potrebbe essere quindi venduta nella variante Lightning Edition con un sovrapprezzo di circa 500 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/02/2023