TUTTO DI TRAVERSO A metà 2019 Royal Enfield ha dato vita alla Slide School, una vera e propria scuola di flat track con moto preparate su base Himalayan, e contestualmente ha iniziato i contatti con l'AFT (American Flat Track) per entrare a far parte della competizione di flat track più importante del mondo.

SCONTRO TRA TRITANI Dopo mesi di attesa, l'annuncio è arrivato: Royal Enfield si scontrerà con mostri sacri del calibro di Indian Motorcycles, Harley-Davidson e Yamaha, tutti pronti a puntare al Titolo in questa categoria. L'esordio è in programma per il 28 e 29 agosto 2020, e le moto saranno basate sulla Interceptor 650: inizialmente era programmato per marzo, ma a causa Covid-19 è stato spostato proprio come tutti i calendari sportivi. Il team Harris Performance si occuperà della preparazione della moto, mentre il piloti che correrò con la nuova Royal Enfield sarà Johnny Lewis, capo istruttore della Slide School.