EDIZIONE SPECIALE Qualche giorno fa Indian Motorcycle aveva annunciato, con un video teaser, l'arrivo di un'edizione speciale della FTR 1200. La Casa americana ha mantenuto la promessa, e oggi ha tolto i veli alla Indian FTR 1200 Carbon, una limited edition della naked americana sbarcata in Europa a fine 2018. La FTR Carbon riprende la colorazione Race Replica della 1200 S, ma per questa edizione speciale le sovrastrutture (cover del serbaoio, mascherina del fanale anteriore, codone e parafango anteriore) sono realizzati in fibra di carbonio. Al centro del serbatoio c'è una placca realizzata appositamente per questa versione, mentre a completare il pacchetto ci pensa un terminale sdoppiato Akrapoviç in titanio, finito con una vernice nera opaca.

CICLISTICA ED ELETTRONICA Dal punto di vista ciclistico, la Indian FTR 1200 Carbon conferma le caratteristiche tecniche della 1200 S, a partire dal bicilindrico a V di 1.203 cc capace di erogare 120 CV e 115 Nm di coppia massima; il tutto incastonato in un telaio a traliccio di tubi. I freni sono firmati Brembo: davanti c'è una coppia di pinze M4.32 ad attacco radiale, abbinate a due dischi da Ø 320 mm, e una pinza singola flottante abbinata a un disco da Ø 260 mm. Sospensioni completamente regolabili, con una forcella a steli rovesciati da 43 mm abbinata a un monoammortizzatore posto lateralmente. Rimane invariato anche il comparto elettronico, con un display da 4,3'' touchscreen dal quale regolare i vari riding mode (sport, standard, rain), il traction control e il controllo di anti impennata. Allo schermo TFT a colori è abbinata anche una presa USB utile per ricaricare lo smartphone, il quale si può connettere alla moto grazie alla connessione bluetooth.

DISPONIBILITÀE PREZZO La nuova Indian FTR 1200 Carbon sarà una serie speciale dedicata all'area EMEA, e sarà in tiratura limitata. Il prezzo per l'Italia non è ancora stato confermato, ma sicuramente ci aspettiamo un cartellino superiore ai 16.490 euro, relativo alla FTR 1200 S.