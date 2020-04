ANIMO RACING Indian Motorcycles ha rilasciato un breve teaser su una versione speciale della FTR 1200. Nel video, la Casa mette in risalto il proprio animo racing in quanto la moto “è quanto di più vicino si possa avere alla FTR 750, tre volte vincitrice dell’AMA Flat Track”. Insieme al breve filmato – che trovate qui sotto – spunta anche una data di presentazione ufficiale: il 1 maggio 2020 alle ore 17,00.

FIBRE PREGIATE Nel video si può solo vedere il serbatoio in fibra di carbonio, decorato con la stessa livrea Race Replica presente sulla FTR 1200 S. Quello che si sa è che praticamente tutte le sovrastrutture (come parafanghi, cover del fanale anteriore e codino) saranno in fibra di carbonio, e che la moto sarà disponibile in serie limitata a qualche centinaio di unità. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, è praticamente certo che verranno confermate quelle della FTR 1200 S, a partire dal motore bicilindrico a V da 1.203 cc da 120 CV e 115 Nm, telaio in traliccio di tubi e cerchi da 19” all’anteriore e 18” al posteriore. Sconosciuto ancora il prezzo, ma sicuramente il modello sarà disponibile in Europa e in tutta l’area EMEA.