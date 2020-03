SQUADRA CHE VINCE… Il sodalizio tra due realtà a stelle e strisce come Indian Motorcycles e il famosissimo brand di whiskey Jack Daniel’s continua per il quinto anno di fila. Come si dice in questi casi: squadra che vince non si cambia! L’ultima creazione in ordine di tempo è la Springfield Dark Horse, serie limitata a sole 177 unità, ma in passato ci sono state anche una Scout Bobber, una Chief Vintage e una Chieftein.

ANCORA SEGRETA L’edizione limitata di quest’anno è ancora avvolta da una coltre di mistero, anche se, come spesso capita grazie al web qualche piccolo indizio siamo già in grado di fornirvelo. Partiamo dalla data del debutto davanti al grande pubblico. Al netto dell’emergenza COVID-19, la protagonista della partnership tra il produttore di whiskey e Indian dovrebbe essere svelata in occasione dell’ottantesima edizione dello Sturgis Rally che si terrà in South Dakota tra il 7 e il 16 agosto 2020. Come già accaduto in passato la customizzazione delle moto sarà realizzata in collaborazione con l’officina Klock Werks Kustom Cycles.

POTREBBE ESSERE LEI Detto chi la farà e quando ci resta solo da capire quale sarà la base di partenza. In aiuto ci viene direttamente Indian, che tramite due foto sul suo sito, ha lasciato qualche indizio. Dalla forma del serbatoio la protagonista potrebbe essere ancora una volta la Indian Chieftain, spinta dal motore Thunder Stroke da 116 pollici. Non ci resta che attendere ancora qualche mese… nel frattempo sorseggiate del Gentleman Jack, il whiskey che ha ispirato la special di quest’anno.