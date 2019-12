INDIANO ALL’AVVENTURA Indian Vs Harley, una rivalità che per numeri di vendita e conoscenza del marchio, nel nostro paese, non avrebbe nemmeno senso di esistere tanto è più forte e conosciuto un brand rispetto all’altro. Eppure fuori dai nostri confini, ma soprattutto in USA, la sfida è ben più aperta. Harley ha di recente annunciato che farà una maxi-enduro? Indian sarebbe pronta a rispondere colpo su colpo con una nuova adventure bike sviluppata sulla base della nuova Indian FTR Rally.

GIÀ SUL PEZZO Stando alle prime indiscrezioni, sulle scrivanie degli uffici di Springfield starebbero già circolando i primi documenti inerenti all’ambizioso progetto. Al momento non si sa molto su nome, look, dotazioni e ciclistica, l’unica certezza (o quasi) sarebbe l’utilizzo del motore - il bicilindrico da 1.203 cc raffreddato a liquido della FTR da 120 cv e 115 Nm - della Streetfighter Indian FTR opportunamente riadattato per meglio sposarsi ad un utilizzo più versatile.

COME E QUANDO Il resto come detto è tutto un’incognita anche se alcuni indizi guardando le schede tecniche degli altri modelli a listino potrebbero essere utili per capire qualcosa in più. Sulle cruiser, ma anche sulla FTR, c’è già un bel pacchetto elettronico che include sia gli ormai immancabili aiuti alla guida (traction, mappe motore, ABS cornering), sia sistemi per connettere lo smartphone alla strumentazione. Molta curiosità anche attorno al look che potrebbe caratterizzare la FTR versione adventure, la Pan America di Harley-Davidson ha diviso l’opinione pubblica, come affronterà il tema Indian? Non ci resta che attendere l’autunno 2020 e i suoi saloni.