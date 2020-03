FAMIGLIA ALLARGATA La più popolare delle Indian si ''rimpicciolisce''. O meglio: la Scout Bobber rimane sempre dotata del suo poderoso bicilindrico da 1.133 cc, ma adesso le si affiancherà una “sorella minore” con il V-Twin da mille centimetri cubici. Ecco quindi la Indian Scout Bobber Sixty, che riprende le linee dell’apprezzata custom ma con il motore che equipaggia la più vistosa Scout Sixty.

LOOK MINIMALISTA La Bobber Sixty si presenta con una veste da cruiser minimalista, merito soprattutto del parafango posteriore accorciato e dei nuovi cerchi in lega a 5 razze. Lo stile aggressivo è valorizzato dal look total black: le uniche parti “a contrasto” sono la leva frizione e del freno anteriore color alluminio. La moto è mossa dai 78 CV e 88 Nm di coppia del bicilindrico a V di 60° da 999 cc, che garantisce meno peso rispetto alla Scout Bobber (-10 kg), promettendo più agilità anche grazie a un baricentro più basso. La strumentazione è analogica, con il contachilometri abbinato a un piccolo display LCD, mentre solo il fanale posteriore è a LED. I futuri possessori della nuova Scout Bobber Sixty - disponibile in due tonalità di nero (Thunder Black e Thunder Black Smoke) - potranno arricchire la propria moto attraverso il vasto catalogo di optional Indian, che conta 140 accessori. Il prezzo è in linea con quello dell'altra Sixty, la Scout, quindi sui 12.490 euro.

Indian Scout Bobber Sixty: caratteristiche tecniche