LA INDIAN SCOUT DI TIFFANY Natale si avvicina e i grandi marchi fanno a gara per proporre il regalo più ambito. Quest'anno, tra le proposte per i motociclisti, spunta un brand che normalmente si rivolge a tutt'altro target. La storica gioielleria statunitense Tiffany & Co. ha ideato una speciale one-off della Indian Scout realizzata in collaborazione con la casa motociclistica Indian Motocycle. La base meccanica? Un classico motore V Twin da 1.133 cc, capace di 100 CV e quasi 98 Nm di coppia.

CARATTERISTICHE Blue Indian Scout, la Indian Scout realizzata in collaborazione con Tiffany & Co. per questo Natale 2019, è una special di cui esiste un unico esemplare, in vendita a poco più di 31 mila euro. Segni distintivi? Primo fra tutti il riconoscibilissimo "color Tiffany" (Tiffany Blue) scelto per la carrozzeria. Le ruote da 16 sfoggiano cerchi e raggi cromati e pneumatici vintage, mentre al posteriore fa bella mostra di sé uno scarico in acciaio inossidabile lucidato. Segni inequivocabili del passagio del brand newyorkese, il copri motore Tiffany e la targa in argento personalizzata sul parafango anteriore. Disponibilità? Solo negli USA.

SCHEDA TECNICA