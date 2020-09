PASSIONE PER IL TASSELLO Se siete appassionati di fuoristrada e volete fare Adventouring, allora le maxi enduro con ruote tassellate sono la scelta giusta per voi: il mercato è pieno zeppo di proposte che, tra l’altro, sono anche le più gettonate. Dalla Yamaha Ténéré 700 all’Honda Africa Twin 1100, passando per la bestseller BMW R 1250 GS. Ma se invece volete godervi il fuoristrada “adventure” a bordo di una monocilindrica, le enduro specialistiche hanno un grosso limite: la protezione aerodinamica. Ecco quindi che gli italiani di Rebel X Sports sono tra i leader dei kit aftermarket per trasformare la vostra enduro in una moto da rally.

L'ULTIMA DI UNA LUNGA SERIE Forti dell’esperienza nelle competizioni più importanti del mondo, in primis la Dakar, la Rebel X Sports ha sfornato un nuovo Adventure Kit, stavolta dedicato alla Honda CRF450L. L’obiettivo del costruttore è stato quello di fornire maggiore protezione aerodinamica in modo da rendere più confortevoli i lunghi tragitti in off-road. Ma non è tutto: è stato creato anche un Tower per montare fino a due dispositivi quali GPS, Smartphone, action camera o un tablet. Il kit è omologato per l’utilizzo su strada e dispone anche di un compartimento nella zona anteriore utile per gli attrezzi o per un kit di primo soccorso. Ci sono anche due prese USB e altrettanti pannelli laterali che ben si adattano al serbatoio (optional) da 11,3 litri. Infine, è possibile aggiungere la torretta per il roadbook oppure delle luci supplementari a LED.

Il prezzo dell’Adventure Kit di Rebel X Sports dedicato alla Honda CRF450L è di 1.790 euro e sarà disponibile a partire dal prossimo 15 ottobre. Per chi lo preordina è previsto uno sconto di 300 euro, con il prezzo che scende a 1.490 euro.