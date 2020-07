NUOVE ARRIVATE Qualche mese fa vi abbiamo raccontato le nostre opinioni alla guida della Scrambler 1100 Pro, l’ultima arrivata nella “Land of Joy” di Ducati. Ma adesso, lasciamo la parola a chi ha lavorato dietro le quinte a Borgo Panigale per dare vita a questo nuovo modello. Claudio de Angeli, Brand Manager Scrambler, e Rocco Canosa, Product Manager Scrambler, racconteranno la 1100 Pro e Sport Pro in un video… fuori dagli schemi.

FINZIONE O REALTÀ? In questo video girato con il green screen, ovvero con la realtà virtuale, potrete scoprire i dettagli tecnici e le curiosità delle ultime moto arrivate nella famiglia della Land of Joy. Stile iconico ma anche agilità tra le curve in sicurezza per un divertimento assicurato: questo è lo spirito che ha dato vita ai due nuovi modelli. Nati per chi ama guidare la moto anche fuori dai centri urbani, magari in compagnia di un passeggero.