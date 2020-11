Quando si parla di Black Friday non ci si riferisce più esclusivamente a beni di consumi, ma anche ai veicoli a quattro e due ruote. In questa seconda macrocategoria rientra Yamaha, che per il proprio scooter Xenter 125 ha pensato a una promozione che partirà il 27 novembre e terminerà il 30/11. Con ''Black Days'' di Yamaha, lo scooter con motore da ottavo di litro verrà offerto con uno sconto di 500 euro sul prezzo di listino, che scende così a 2.499 euro (anzichè 2.899 euro).

L'offerta è limitata nel tempo (72 ore) e nel numero di scooter, in quanto soggetti ad esaurimento scorte. Per accaparrarsi un Yamaha Xenter 125 a prezzo vantaggioso basterà andare sul sito di e-commerce di Yamaha, dove è possibile anche acquistare gadget e merchandising della Casa di Iwata. Per preontare un Xenter basterà versare un acconto di 300 euro, finalizzando il contratto di compravendita in una concessionaria. Si tratta di un'ottima opportunità se state pensando di acquistare uno scooter pratico, versatile, parsimonioso nei consumi per affrontare la routine quotidiana.