Ducati toglie i veli alla nuova XDiavel Nera, in edizione limitata a 500 esemplari

La nuova cruiser si caratterizza per la livrea “Black on Black” e per la speciale sella personalizzabile realizzata in Pelle Frau

Design e artigianalità Made in Italy si uniscono a tecnologia e innovazione in una moto realizzata da Ducati in partnership con Poltrona Frau. L’XDiavel Nera sarà prodotta in serie limitata e numerata a 500 esemplari: si caratterizza per la livrea “Black on Black” e per la speciale sella personalizzabile realizzata in Pelle Frau. La possibilità di scegliere tra cinque differenti colorazioni per la sella e la consegna a corredo di un portachiavi e un portadocumenti abbinati arricchiscono l’unicità della moto.

La partnership tra due brand ambasciatori del Made in Italy nel mondo come Ducati e Poltrona Frau porta alla nascita della nuova Ducati XDiavel Nera. Il progetto prende vita dai valori condivisi dalle due aziende: passione per il design, tradizione artigianale, utilizzo di tecnologie all’avanguardia e attitudine all’innovazione. Il risultato è una moto che sarà prodotta in edizione numerata e limitata a 500 esemplari. I 500 appassionati che ordineranno XDiavel Nera riceveranno a corredo un portachiavi e un portadocumenti esclusivi realizzati in Pelle Frau in colorazione abbinata a quella scelta per la sella.

Ducati XDiavel Nera Edition 2022

COSA LA RENDE UNICA

La nuova XDiavel Nera è caratterizzata dalla livrea “Black on Black” in cui si alternano porzioni nere lucide e opache. La nuova cruiser è arricchita inoltre da alcuni dettagli di stile capaci di esaltarne l’estetica, come le pinze freno e i coperchi delle teste motore in colorazione Rosso Ducati e i cerchi forgiati alleggeriti e interamente lavorati, verniciati in nero lucido. La parte più riconoscibile della XDiavel Nera è la speciale sella realizzata in Pelle Frau, disponibile in cinque differenti colorazioni (Rosso Siam, Steel Blue, Cemento, India e Selva) e personalizzata con una serie di “X” incise attraverso un processo di laseratura.

La sella della XDiavel Nera Edition

LA SOSTANZA NON CAMBIA

Nulla da segnalare dal punto di vista tecnico. Il motore resta il Testastretta DVT 1262, capace di erogare 160 CV a 9.500 giri/minuto e una coppia massima di 13,0 kgm a 5.000 giri/minuto. Lo stesso vale per la ciclistica, invariata su questo nuovo modello. Per fare un ripasso, potete cliccare qui e approdare alla pagina dedicata al modello.

XDiavel Nera Edition 2022

QUANDO ARRIVA?

L’XDiavel Nera è già ordinabile, con la sella nella colorazione preferita, e sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da Marzo 2022. Si inserisce nella gamma Ducati XDiavel affiancando le versioni Dark e S. Ancora sconosciuto il prezzo.

Pubblicato da Nicolas Patrini, 17/02/2022