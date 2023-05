BMW R 18 Roctane: ecco la nuova cruiser bavarese. Il prezzo

Per celebrare i 100 anni del Marchio BMW Motorrad ha presentato due nuovi modelli, la R 12 nineT – ve ne ho parlato qui – e la nuova R 18 Roctane, la quinta versione della cruiser bavarese. Scopriamo in cosa si differenzia dalle altre moto della gamma e quanto costa.

BMW R 18 Roctane

COME CAMBIA FUORI La nuova R 18 Roctane si differenzia dalle altre moto della gamma per le sue colorazioni metallizzate opache, la presenza di una ruota anteriore da 21'', mentre il motore boxer da 1.802 cc è in nero metallizzato con cover in nero lucido, con l'impianto di scarico anch'esso cromato scuro e i controdadi a stella in dark chrome. Col nuovo parafango più avvolgente, le valigie integrate e le livree metallizzate, la nuova R 18 Roctane ha un richiamo maggiore nei confronti delle rivali oltreoceano.

COME CAMBIA DENTRO Colore a parte restano invariati i dati di potenza e coppia del più possente boxer di serie in circolazione – 91 CV a 4.750 giri/min e 158 Nm a 3.000 giri/min – mentre cambiano un po' le quote della ciclistica, con l'interasse che cresce fino a 1.720 mm, l'avancorsa a quota 185 mm e l'inclinazione del cannotto di sterzo di 55,3°. La sella, a soli 720 mm da terra, facilita le manovre nonostante i 374 kg col pieno di benzina.

BMW Motorrad ha presentato la nuova R 18 Roctane

IL PREZZO La nuova BMW R 18 Roctane attacca il listino con un prezzo di 26.500, nel mezzo tra le R 18 ''base'' e la ricchissima Transcontinental.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/05/2023