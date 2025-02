Novità moto 2025: le prove di marzo (parte I)

A marzo le prove delle novità moto 2025 si fanno calde, caldissime. Solo durante la prima settimana, infatti, metteremo alla prova nei test ben sei modelli. Scopriamo quali scooter e moto saranno sotto torchio...

BMW rinnova i C 400 X e C 400 GT

I nuovi C 400 X e C 400 GT 2025 di BMW si aggiornano senza stravolgersi ma, oltre all'omologazione Euro 5+, diventano più ricchi nella dotazione. Dal display da 6,5'' passando per il vano di ricarica a induzione, con sistema di raffreddamento, per lo smartphone. A migliorare anche la capacità di carico, nonché la dotazione tecnica, con l'arrivo di serie di ABS e Traction Control Cornering. Vi racconterò i due scooter di BMW Motorrad nella prima settimana di marzo, ma se volete ripassare le caratteristiche di C 400 X e C 400 GT 2025, cliccate qui.

BMW F 900 XR 2025 in rosso

Stessa sorte anche per F 900 R e F 900 XR che, come i maxi scooter di BMW Motorrad, si aggiornano e si arricchiscono nella dotazione. Dalla modalità di guida Dynamic a Traction Control e controllo della coppia di trascinamento del motore. A differenza dei due scooter di BMW, la F 900 R e F 900 XR 2025 guadagnano una nuova forcella completamente regolabile, abbinata al mono, anch'esso regolabile e nuovi sono anche i cerchi, più leggeri di 1,8 kg. La crossover beneficia inoltre di paramani di serie e un cupolino ridisegnato, più protettivo. Su entrambe le 900 di BMW arrivano come equipaggiamento standard anche ABS Pro, Dynamic Traction Control e Dynamic Brake Control e una posizione di guida rivista, più sportiva. Per fare un ripasso di tutte le novità di F 900 R 2025 e F 900 XR 2025, cliccate qui. Per la prova, invece, dovrete attendere la prima settimana di marzo...

E poi c'è lei, Yamaha Tracer 9 2025 – e con lei GT e GT+ – che si aggiorna e arricchisce, volendo anche del cambio automatico Y-AMT (di serie solo su GT+). La versione ''base'' beneficia di una nuova estetica, ma anche di un'ergonomia rivista (più spazio per pilota e passeggero). Nuovi anche il display TFT da 7'', i comandi e il vano portaoggetti con presa USB per la ricarica. I nuovi fari a doppio fascio, alto e basso, i fari per l'illuminazione in curva e l'introduzione di un sistema di arresto di emergenza sono optional, così come le manopole riscaldabili. Per scoprire tutte le novità della gamma Yamaha Tracer 9 2025 cliccate qui. La Tracer sarà una delle novità di Yamaha che Danilo vi racconterà durante la prima settimana di marzo ma, insieme a lei, potrebbe arrivare un'altra moto di Iwata... per ora è tutto top secret, restate collegati!

Pubblicato da Michele Perrino, 27/02/2025