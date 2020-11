CAPOLAVORO Bella e impossibile. La MV Agusta Superveloce 75, serie speciale nata per festeggiare i 75 anni dalla nascita della Casa di Schiranna, ha stregato gli estimatori del marchio. La sportiva retrò varesina è un vero e proprio capolavoro estetico che, in serie limitata, viene esaltato dalla livrea tricolore dedicata e alcuni particolari di pregio – come la sella in alcantara, i cerchi a raggi o lo scarico SC Project dedicato – già visti sula Serie Oro. Come la più bella della classe per il secchione, anche la Superveloce 800 75°Anniversario rimarrà irraggiungibile per molti appassionati.

SOLD OUT Il perché è presto detto: sono bastati pochi secondi dall’apertura agli ordini online che tutte le 75 unità prodotte, numero non certo casuale, sono andate sold out. Fan e collezionisti hanno letteralmente preso d’assalto il sito per prenotare l’intera produzione quasi istantaneamente. Un successo senza precedenti che ha sorpreso anche MV Agusta; la Casa di Schiranna, infatti, aveva previsto un lasso di tempo di 75 ore per poter prenotare quella che probabilmente diverrà una gemma rara per i collezionisti. Probabilmente sarebbero bastati 75… secondi.