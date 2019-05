Autore:

Giulia Fermani

BELLA TRA LE BELLE Al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2019 trionfa la MV Agusta Superveloce 800. Con la carena in fibra di carbonio, il cupolino di impostazione anni Settanta e il codino sfuggente e leggero che consente lo switch da monoposto a biposto, è lei la più bella della sezione concept bike.

MIGLIOR CONCPET BIKE A 90 anni dalla prima edizione del concorso, sulle rive del lago di Como tornano a sfilare le più belle vetture d'epoca e le motociclette storiche più preziose e originali. Oltre a queste, dal 2002, ci sono anche concept car, concept bike e prototipi.

DI SERIE NEL 2020 Già vista sul palco di Eicma 2018, per la categoria concept bike c'è la Superveloce 800, che anticipa il modello che verrà prodotto in serie nei primi mesi del 2020. Segni particolari della vincitrice della sua categoria: luce di posizione a LED integrata nel supporto strumentazione e gruppo ottico posteriore circolare a sua volta a LED, oltre a un motore 3 cilindri MV da 798 cc di derivazione MV Agusta F3 800.

COME CAMBIERÀ Rispetto alla F3 800, il motore potrebbe diventare più potente grazie a un aggiornamento delle mappature. I cavalli saranno probabilmente più di 148, insomma, e di certo cambierà il sound per via del particolare scarico asimmetrico che rappresenta un omaggio alle MV Agusta del passato.